Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Sivas Belediyespor, Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u transfer etti

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Fenerbahçe U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz'ı kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u transfer etti, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Fenerbahçe U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Fenerbahçe U21 takımında forma giyen başarılı orta saha Alper Uğuz ile anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Namık Altunsoy'un raporu doğrultusunda transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi.

Kariyerinde 24 maça çıkan Uğuz, 7 gol kaydetti. - SİVAS
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan genç, İtalya'da devlet sanatçısı oldu
Fenerbahçe, Riza Durmisi ile anlaştı Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor! Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]