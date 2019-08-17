Sivas Belediyespor, Fenerbahçe'den Alper Uğuz'u transfer etti
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Fenerbahçe U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig takımlarından Sivas
Belediyespor, Fenerbahçe
U21 Takımı forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz'ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Fenerbahçe U21 takımında forma giyen başarılı orta saha Alper Uğuz ile anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Namık Altunsoy
'un raporu doğrultusunda transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, önceki gün Sivas kampına katılarak çalışmalara start verdi.
Kariyerinde 24 maça çıkan Uğuz, 7 gol kaydetti. - SİVAS
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