Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü
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Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü

52 dakika önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü, System.String[]

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 Sivas Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.


Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, mücadeleye ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını takip etti. Karşılaşma 3-2 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da lig öncesi futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.


Sivas Belediyespor'un hazırlık karnesi


Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Sivas Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 ve Erbaaspor'u 3-2 yenerken, Sultanbeyli Belediyespor ile 0-0, Yozgatspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ne ise 2-1 mağlup olmuştu. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Namık Altunsoy, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:44 Kaynak: İHA
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