Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında
Son Dakika Spor Haber

Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında

2 saat önce

Sivas'ı Bayan Hentbol 1. Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.

Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında, System.String[]

Sivas'ı Bayan Hentbol 1. Liginde temsil eden Sivas Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, yarın ligin ikinci karşılaşmasına çıkacak.


Deplasmanda Antalya takımlarından Antalya Gazi Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'ne konuk olacak olan yeşil-beyazlı takım maçtan galibiyetle ayrılıp ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


Yarın Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor Spor Kulübü arasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka Süleyman Evcilmen Spor Salonunda oynanacak.


Karşılaşma öncesinde Sivas Belediyespor 2 puanla dördüncü, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ise 0 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. - SİVAS

Antalya, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı
Basketbol Süper Ligi'nde 2 maç TRT'den yayınlanacak! Everton, Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi! Formayı unutan Stoch'a büyük şok! Virüs kaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 19:01:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor hentbol takımı Antalya deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]