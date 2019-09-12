Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor Hentbol Takımı, Araç Belediyesi'ni ağırlayacak
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Sivas Belediyespor Hentbol Takımı, Araç Belediyesi'ni ağırlayacak

1 saat önce

Kadınlar Hentbol 1. Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı, Araç Belediyesi'ni ağırlayacak, System.String[]

Kadınlar Hentbol 1. Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı.


Sivas'ı hentbol 1. Liginde oynanacak olan maçlarda temsil edecek Sivas Belediyespor, sezona kendi evi ve seyircisi önünde oynayacağı Kastamonu Araç Belediye Gençlikspor maçıyla başlayacak.


28 Eylül Cumartesi günü Cumhuriyet Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşmanın saati henüz belli olmadı.


Kadınlar Hentbol 1. Lig'de yeni sezonda 11 takım yer alacak. Maçlar çift devreli lig usulü ile oynanacak.


Diğer yandan Erkekler Süper Lig 29 Eylül, Kadınlar Süper Lig 5 Ekim, Erkekler 1. Lig 28 Eylül, Kadınlar 1. Lig 28 Eylül, Erkekler 2. Lig 2 Kasım, Kadınlar 2. Lig 3 Kasım tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. - SİVAS

Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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