Sivas Belediyespor Hüseyin Tokmak'ı transfer etti

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Bayrampaşa'nın sağ bek oyuncusu Hüseyin Tokmak'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlılar Bayrampaşaspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Hüseyin Tokmak'ı renklerine bağladı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, Asbaşkan ve Futbol Sorumlusu Fatih Arkan ve futbolcu Hüseyin Tokmak katıldı. Kendisini 2 yıllığına Sivas Belediyesporlu yapan sözleşmeye imza atan Tokmak, imza töreninde takımın başarısı için çok çalışacağını söyledi.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, "Sezon öncesi transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayrampaşaspor'da forma giyen Hüseyin Tokmak'ı kadromuza kattık. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi. - SİVAS