Sivas Belediyespor iç transferde hız kesmiyor

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, sözleşmesi sona eren Ozan Kılıçoğlu ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı.

Sivas Belediyespor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Transfer sezonunu oldukça verimli geçiren yeşil-beyazlı ekip, iç transferde sözleşmesi biten sporcularıyla tekrar masaya oturarak anlaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yeşil-beyazlı takım sözleşmesi sona eren futbolcular Ozan Kılıçoğlu ve Uğur Bulut ile yeniden anlaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Sivas Beldiyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, As Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Fatih Arkan ve Ozan Kılıçoğlu ile Uğur Bulut katıldı.

Sivas Belediyespor, orta saha oyuncusu Ozan Kılıçoğlu ile 1 sezonluğuna anlaşırken, stoper oyuncusu Uğur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - SİVAS