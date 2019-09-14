Sivas Belediyespor, Kahramanmaraş'ı ağırlayacak

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 3. müsabakasına çıkacak.



Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, bugün yapacağı idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.



Sivas Belediyespor ile Kahramanmaraşspor, ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 4 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı 2 kez üstünlüğü bulunuyor. Maraş temsilcisi de 1 kez galibiyet aldı. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda toplamda 12 gol atıldı. 7 kez Sivas Belediyespor fileleri havalandırırken, 5 kez de Kahramanmaraşspor meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Yarın saat 15.30'da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde oynanacak. Mücadelede Elazığ bölgesi hakemlerden Ahmet Turan Timuroğlu düdük çalacak - SİVAS