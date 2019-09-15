Son Dakika Haberleri: Sivas belediyespor-kahramanmaraşspor: 1-1
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Sivas belediyespor-kahramanmaraşspor: 1-1

1 saat önce

STAT: Muhsin YazıcıoğluHAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Harun Reşit Güngör (xx)SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert (xx)- Serkan (xx), Fatih (xx), Safa (xx), Kerem (xx)- Mustafa (xx) (Dk.69 Onur Uslucan x), Gencay (xx), Burak Asan (xx), Ercüment (xx) (Dk.

Sivas belediyespor-kahramanmaraşspor: 1-1, System.String[]

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özcan Sultanoğlu (xx), Harun Reşit Güngör (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert (xx)- Serkan (xx), Fatih (xx), Safa (xx), Kerem (xx)- Mustafa (xx) (Dk.69 Onur Uslucan x), Gencay (xx), Burak Asan (xx), Ercüment (xx) (Dk.77 Onur Erdem x), Şefki (xx) (Dk.90 Mustafa Aydoğdu), Ömer Faruk (xx)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan (xx)- Rıdvan (xx), Gökhan Payal (xx), Safa Ali (xx), Fatih Çıplak (xx)- Yusuf Emre (xx), Hüseyin (xx) (Dk.89 Recep), Fatih Kamacı (xx), Cerem (xx), Abdullah (xx) (Dk.65 Gökhan Çırak x), Haluk (xx) (Dk.75 Burak Cankurt x)

GOLLER: Dk.85 Ömer Faruk (Sivas Belediyespor), Dk.90 Cerem (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Burak, Hayrullah (Sivas Belediyespor), Hüseyin, Fatih, Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Kahramanmaraşspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Ercüment'in açtığı ortaya yükselen Şevki'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

85'inci dakikada Sivas Belediyespor'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ömer Faruk kafayla topu ağlara gönderdi:  1-0

90+4'üncü dakikada Kahramanmaraşspor atağında savunmanın arkasına gönderilen ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cerem'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- Sivas

Kahramanmaraşspor, Ahmet Turan, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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