Sivas Belediyespor, Kastamonu maçına hazır

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında deplasmanda Kastamonuspor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketli ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar, antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.

Sivas Belediyespor, yarın sabah karşılaşma için Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Kastamonu'ya hareket edecek.

Kastamonuspor ile Sivas Belediyespor, 1 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de Kastamonu Gazi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Furkan Aksuoğlu yönetecek. - SİVAS