Sivas Belediyespor kondisyon çalıştı - Son Dakika

Sivas Belediyespor kondisyon çalıştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci maçında sahasında Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivas Belediyespor kondisyon çalıştı, System.String[]

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci maçında sahasında Bayburt Özel İdarespor ile karşılaşacak Sivas Belediyespor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından yeşil-beyazlılar, yoğunluklu olarak kondisyon çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Bayburt Özel İdarespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Bayburt Özel İdarespor 26 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'da Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. - SİVAS

Teknik Direktör, Bayburt, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor kondisyon çalıştı - Son Dakika Spor

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