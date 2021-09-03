Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, taraftarları maça davet etti

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Pazar günü sahalarında oynayacakları Turgutluspor maçına taraftarları davet etti.

TFF 2. Lig kırmızı grupta Sivas'ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor, sezonun ilk hafta maçında sahasında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı kulüpte başkan Hakan Genç, sezonun ilk müsabakasına taraftarları davet etti. Lige galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen Genç, "Pazar günü ligin ilk maçında kendi sahamızda Manisa temsilcisi Turgutluspor'u ağırlayacağız. Ligin ilk maçına çıkıyoruz. Öncelikle ligin kazasız ve sakatlıksız geçmesini temenni ediyorum. Lige galibiyetle başlamayı hedefliyoruz. Sivas Belediyespor olarak genç ve dinamik bir takımız. Pazar günü oynanacak olan maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. İyi bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sivas'ı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyorum. Pazar günü saat 15.30'da oynanacak karşılaşma için saat 14.30'dan itibaren taraftarlara otobüs seferi düzenleyeceğiz. Kent meydanından maç saatine kadar ulaşım sağlanacak" dedi. - SİVAS