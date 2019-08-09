Sivas Belediyespor, Manisa'yı 1-0 yendi
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TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Afyon kampında aynı ligde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig takımlarından Sivas
Belediyespor, Afyon
kampında aynı ligde mücadele eden Manisa Futbol
Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sivas Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy
, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını izledi. Çekişmeli geçen müsabakada ilk devre golsüz tamamlanırken, Sivas Belediyespor 2. devre Ömer Faruk Ermeç ile golü buldu. Karşılaşma 1-0 Sivas temsilcisini üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi. - SİVAS
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