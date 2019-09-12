Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor
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Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun üçüncü haftasında sahasında konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun üçüncü haftasında sahasında konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde Teknik direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.


Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Antrenmanda Sivas Belediyespor'un kalecileri; Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç kaleci antrenörü Fatih Rüştü Dönmez nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı.


Sivas Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grubun 3. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Eylül Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
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