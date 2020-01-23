Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, ligin 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Yapılan idman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Pas ve şut çalışması yapan yeşil-beyazlılar antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı.


Sivas Belediyespor bugün yapacağı antrenmanla Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Öte yandan Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor 26 Ocak Pazar günü 12 Şubat Stadyumunda karşılaşacak. Maç saat 13.00'da başlayacak. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Vedat Muriqi'nin gördüğü kart sonrası talimatta değişikliğe gidiyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: PFDK, Vedat Muriç'e ceza vermedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:54:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Belediyespor, Maraş'a hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]