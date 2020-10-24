Sivas Belediyespor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sivas Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Özer Karadaş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışması gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, son bölümde ise orta şut çalışmasıyla çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sakarya maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivas Belediyespor ile Sakaryaspor 28 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak. - SİVAS