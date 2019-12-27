Sivas Belediyespor şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivas Belediyespor şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Sivas Belediyespor şampiyon oldu

6 saat önce

Türkiye Hentbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "Hentbol Ligi Genç Bayanlar İl Birinciliği" maçları sona erdi.

Sivas Belediyespor şampiyon oldu, System.String[]

Türkiye Hentbol Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta yapılan "Hentbol Ligi Genç Bayanlar İl Birinciliği" maçları sona erdi.


4 Eylül Spor Kompleksindeki Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 4 takımdan yaklaşık 50 sporcunun katılımı ile yapılan maçlar resmen nefes kesti. 2 gün boyunca yapılan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek ter döktü.


Yapılan maçlar sonunda Sivas Belediyespor Kulübü birinci, Kızılırmakspor Kulübü ikinci, Sivas Demirspor üçüncü ve Sivas Belediyespor Kulübü B dördüncü oldu.


Daha sonra dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupalarını Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, As Başkanlar Bekir Çam, Erol Yıldız, yönetim kurulu üyesi Mustafa Ceylan ve Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürü Davut Aşık takdim etti.


Yapılan final maçlarından şampiyon olarak çıkan Sivas Belediyespor Hentbol takımı 20 Ocak 2020'de Sivas'ta yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. - SİVAS

Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Kayseri doğumda ikizleri ile birlikte öldü Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor

Son Dakika Haberleri
15:37 Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı - Son Dakika Spor
15:34 Bahçeşehir Basketbol takımı Gaziantep'e taşınabilir - Son Dakika Spor
15:27 Rıza Çalımbay: "Çok transfer yapmayacağız" - Son Dakika Spor
15:22 Trabzonspor'dan anlamlı destek - Son Dakika Spor
15:20 Maviş: "Sinop kendine yakışan bir stada kavuşacak" - Son Dakika Spor
15:15 Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk - Son Dakika Spor
14:21 TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Belediyespor şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]