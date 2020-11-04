Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: "Kupada hedefimiz tur atlamak" - Son Dakika

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: "Kupada hedefimiz tur atlamak"

04.11.2020 09:24

- Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: "Kupada hedefimiz tur atlamak" Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş: "Sivas'ı kupada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" "Bu ligde isimler oynamaz" Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Ziraat Türkiye Kupası 3.

- Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: "Kupada hedefimiz tur atlamak"

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş:

"Sivas'ı kupada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

"Bu ligde isimler oynamaz"

SİVAS - Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van Spor ile oynayacakları müsabakayı değerlendirdi. Karadaş, "İnşallah hedefimiz tur atlamak, kupada izleyenlere zevk vermek ve memleketimizi mutlu etmek" dedi.

Sivas Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında deplasmanda oynayacağı Van Spor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulunan Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Özer Karadaş, hedeflerinin kupada tur atlamak olduğunu belirterek, "Sivas Belediyespor olarak her iki kulvarda da başarıyla ilimizi temsil etmek istiyoruz. Kupada da Sivas Belediyespor bayağı bir işler yaptı. İnşallah hedefimiz tur atlamak, kupada izleyenlere zevk vermek ve memleketimizi mutlu etmek. Bu sene genç oyunculara biraz ağırlık vereceğiz. Gidebildiğimiz nokta neresiyse oraya kadar gitmek istiyoruz. Sivas'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah genç oyuncularımız başarılı olurlar. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına eminim. Van'dan iyi sonuçla dönebileceğimizi garanti edebiliriz, çocuklara inanıyorum ve güveniyorum" şeklinde konuştu.

"Şartları en iyi şekilde zorluyoruz"

Ligde ve kupada zorlu maçların kendilerini beklediğini ifade eden Karadaş, "Gerçekten çok yorucu bir süreç. Van'dan geleceğiz, Bursa Karacabey'e gideceğiz. Bu yolculuklar bizi bayağı yoruyor ve hırpalıyor. Geniş bir kadro olması lazım. Şartları en iyi şekilde zorluyoruz. Genç oyuncularımız var. 3 maçtır güzel sonuçlar alıyorlar. Bundan da faydalanıyoruz. Güzel yerlerde de bulunmak istiyoruz. Ligde maliyetsiz bir takım kurduk. Çocukların enerjileri, sinerjileri üst seviyede. İnşallah hedefimiz play-off oynamak. Burada futbolcuların performansları çok önemli" diye konuştu.

"Bu ligde isimler oynamaz"

Karadaş, son olarak Van Spor maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Van Spor ile bundan 1 ay önce tekrar karşılaştık. Şampiyonluğa kurulmuş bir takım. Bu ligde koşup, mücadele edeceksin. Bu ligde isimler oynamaz. Mücadele edip çıkan, savaşan her takım yener. Bunun örneklerini biz burada gösterdik. Liderler geldi, şampiyonluk adayları geldi. İnandığın sürece, koştuğun sürece ve savaştığın sürece kazanırsın. Bizlere bu imkanları sağlayan başta kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak
Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: Kupada hedefimiz tur atlamak

Türkiye Kupası, Sivas, Genç, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Karadaş: 'Kupada hedefimiz tur atlamak' - Son Dakika Spor


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