Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, Çarşamba günü Manisa deplasmanında Turgutluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 27. haftasında Manisa temsilcisi Turgutluspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor bu müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdman koşu ve topla ısınma ile başladı. Daha sonra yeşil-beyazlılar 5'e 2 top kapma, koordinasyonlu çıkış, şut ve taktik çalıştı. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı. Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Turgutluspor ile Sivas Belediyespor 10 Mart Çarşamba günü Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı kadın hakem Cansu Tiryaki yönetecek. - SİVAS