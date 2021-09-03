Sivas Belediyespor, Turgutlu maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ilk haftasında Turgutluspor'u konuk edecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Yeşil-beyazlı takım idmana koşu ile başladı. Daha sonra duran top, yan top ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, çift kale maçla günü tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas Belediyespor ile Turgutluspor arasında oynanacak olan maç 5 Eylül Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak. - SİVAS