Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
08.03.2021 18:55
Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. hafta maçında Manisa deplasmanında karşılaşacağı Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sivas Belediyespor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. hafta maçında Manisa deplasmanında karşılaşacağı Turgutluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, şut ve taktik çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlı takım Turgutluspor müsabakası için bu gece kara yoluyla Manisa'ya hareket edecek. Turgutluspor ile Sivas Belediyespor 10 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS
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