Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak
Son Dakika Spor Haber

Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Uşakspos ile kez karşılaşacak.

Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sivas Belediyespor, yarın sahasında oynayacağı Uşakspos ile kez karşılaşacak.


Uşakspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivas Belediyespor, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Yarın saat 15.00'da başlayacak olan Sivas Belediyespor - Uşakspor karşılaşması Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelede Diyarbakır bölgesi hakemlerden Lütfullah Aslan düdük çalacak.


Sivas Belediyespor ile Uşakspor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sivas ekibi toplamda 4 maçtır kaybetmezken, 3 maçtır da berabere kalıyor. Uşakspor ise 3 maçtır galibiyet yüzü göremiyor. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Ali Şen'den derbi yorumu: Vedat Muriqi gol atacak
Daum'dan Max Kruse ve Emre Mor yorumu Rıdvan Dilmen: Ali Koç'un cezasının kaldırılmasını doğru değil İşte ünlü isimlerin derbi tahminleri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 14:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Uşakspor ile ilk kez karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]