Sivas Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS