Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3. etap kamp çalışmalarını Sivas'ta sürdürüyor.



Muhsin Yazıcıoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde Teknik Direktör Namık Altunsoy ve kurmayları yönetiminde gerçekleşen antrenmana yeşil - beyazlı oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması yapan Sivas Belediyespor, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmanda kaleciler Hayrullah Mert Akyüz, Sercan Yılmaz ile Abdulkadir Koç, kaleci antrenörü Fatih Rüştü Dönmez nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı.



Sivas Belediyespor, Sivas kampı hazırlıkları kapsamında bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - SİVAS