Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyespor, Yozgatspor ile yenişemedi
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Sivas Belediyespor, Yozgatspor ile yenişemedi

1 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sivas Belediyespor, Yozgatspor ile yenişemedi, System.String[]
TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig ekibi Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak futbolcularının performansını izledi. Çekişmeli geçen müsabakada ilk devre Yozgatspor 1959'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Yozgat ekibinin golü Hamdi Tayfun Yıldırım'dan geldi. Sivas Belediyespor ise 2. yarıda Ömer Faruk Ermeç ile golü buldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirme fırsatı buldu. - SİVAS
Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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