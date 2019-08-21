Son Dakika Haberleri: Sivas Belediyesporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Sivas Belediyesporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

36 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Sivas Belediyesporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.


Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayan Sivas Belediyespor'da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolcular da sağlık kontrolünden geçti.


Sivas ekibinin sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi'nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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