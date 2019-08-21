Sivas Belediyesporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
36 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayan Sivas Belediyespor'da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolcular da sağlık kontrolünden geçti.
Sivas ekibinin sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi'nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı. - SİVAS
Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızlarının doğum günündeki gergin anları dikkat çekti Ronaldo'dan transfer ücretlerine eleştiri Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti!