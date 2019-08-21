Sivas Belediyesporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.



Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayan Sivas Belediyespor'da, yeni transferler ile birlikte kadroda yer alan diğer futbolcular da sağlık kontrolünden geçti.



Sivas ekibinin sağlık sponsoru olan Medicana Sivas Hastanesi'nde çok yönlü teste tabi tutulan oyuncularda herhangi bir soruna rastlanmadı. - SİVAS