Sivas Beyaza Büründü
1 saat önce
Sivas beyaza büründüSİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Sivas
beyaza büründü
SİVAS - Sivas'ın İmranlı
ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İmranlı ilçesinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar
yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması yaptı. Karayolları ekipleri ise ilçeyi çevre ilçelere bağlayan yollarda tuzlama çalışması yaptı. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının ardından ilçede çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:49 Kaynak: İHA
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