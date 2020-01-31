Sivas beyaza büründü, 662 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 662 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.



Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. - SİVAS