Son Dakika Haberleri: Sivas Beyin Kanaması Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Sivas Beyin Kanaması Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Beyin kanaması geçiren polis memuru hayatını kaybettiSivas'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) hastanede hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Sivas'ta 5 gün önce beyin kanaması geçiren polis memuru Nurullah Baki (50) hastanede hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli evli ve 3 çocuk babası polis memuru Nurullah Baki, 14 Ocak'ta işe gitmek için evden çıkarken rahatsızlandı. Ambulans ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Baki, beyin kanaması tanısı ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dün gece saatlerinde durumu ağırlaşan polis memuru Nurullah Baki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Baki'nin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Cenaze hastane morgundan çıkarılırken Baki'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis memuru Baki'nin mesai arkadaşlarının da üzgün olduğu görüldü. Nurullah Baki'nin cenazesi Türk bayrağına sarılı tabut ile hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Tonya ilçesine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Sivas, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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