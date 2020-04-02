Sivas Bilim Sanat Merkezi'nde siperli maske üretimi başladı - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, gönüllü öğretmenlerin siperli maske ürettiği Sivas Bilim Sanat Merkezini inceledi.

Okul müdürü Adem Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, BİLSEM tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için 3D teknolojisiyle yüz koruyucu olarak üretilen siperli maskelerin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

BİLSEM tarafından pazartesi gününe kadar 10 bin maske üretileceğini belirten Ayhan, "Tüm Dünya'nın şu an ihtiyacı olan siper maskelerdir. Koronavirüsle mücadele çıktığı zaman buna yönelik sağlık ve tıbbi malzemeler ile ilgili olağanüstü talep oldu, fiyatlar arttı, stokçuluk başladı. Herkes el birliği ile bu süreci nasıl atlatırız diye gayret gösterdi. Bu merkezde pazartesi gününe kadar 10 bin siper maske üretilerek, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilecek." dedi.