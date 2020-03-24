Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dezenfekte edildi - Son Dakika

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dezenfekte edildi
6 saat önce
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine, Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar da ortak kullanım alanlarında personelin ve misafirlerin kullanımına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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