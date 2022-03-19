Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı

19.03.2022 11:14
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) etkinlikleri İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda ilgi gördü.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) etkinlikleri İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda ilgi gördü.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 16-17 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 226 işveren firmanın yer aldığı fuarı 20 binden fazla öğrenci ziyaret etti.

SBTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'ün "Modern Tarımın Geleceği", Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mehmet Güzey'in "Yapay Zeka ve Uygulamaları", Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Ostovan'ın "Havacılık ve Uzay Sanayisinde Mühendislik" konulu konferanslarına öğrenciler ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

SBTÜ tanıtım standında ise ziyaretçilere, araştırma görevlileri Hatice Aktaş ve Yeter Çilesiz tarafından üniversiteyi tanıtıcı bilgi verildi.

YORUMLAR
500
Kar yağışıyla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te sezonun mayısa kadar uzaması öngörülüyor Kar yağışıyla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te sezonun mayısa kadar uzaması öngörülüyor Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı

İç Anadolu, Erciyes, Sivas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:05 Bangladeşli Sümeyye pencere koluna asılı halde bulundu, yanaklarında tırnak izi vardı: Kocası serbest!
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement