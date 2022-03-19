Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı'na katıldı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) etkinlikleri İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda ilgi gördü.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 16-17 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 226 işveren firmanın yer aldığı fuarı 20 binden fazla öğrenci ziyaret etti.

SBTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin paydaşlığında Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy'ün "Modern Tarımın Geleceği", Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacı Mehmet Güzey'in "Yapay Zeka ve Uygulamaları", Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Ostovan'ın "Havacılık ve Uzay Sanayisinde Mühendislik" konulu konferanslarına öğrenciler ve katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

SBTÜ tanıtım standında ise ziyaretçilere, araştırma görevlileri Hatice Aktaş ve Yeter Çilesiz tarafından üniversiteyi tanıtıcı bilgi verildi.