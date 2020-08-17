Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile TÜBİTAK MAM arasında "İyi Niyet Anlaşması" imzalandı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) arasında "İyi Niyet Anlaşması" imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Mehmet kul ve beraberindeki heyeti, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Nedim Sözbir karşıladı.

Ziyarette, "İyi Niyet Anlaşması" imzalandı.

Yapılan "İyi Niyet Anlaşması" hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Kul, yerli ve milli projelerle ülkenin geleceğini inşa eden, gelişmesine katkı sağlayan Savunma Sanayii kuruluşlarıyla omuz omuza çalışmak amacıyla bir dizi anlaşmalar imzaladıklarını ifade etti.

TÜBİTAK MAM ile yapılan anlaşma ile hedeflerine adım adım ilerlediklerini aktaran Kul, şunları kaydetti:

"Disiplinler arası bilgi akışını güçlendirmek amacıyla Savunma Sanayii kuruluşlarıyla iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzalıyoruz. Ülkemizin en köklü kuruluşlarının bilgi birikimini üniversitemize taşıyarak yeni projeler geliştirmek, ülkemizin kalkınmasına omuz vermek istiyoruz. Daha iyisini nasıl yaparız? Sorusuyla mevcut projeleri bir adım öteye taşımak veya yerli ve milli projeler geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda sanayi kuruluşları ile akademik kadromuzu buluşturmak, yeni projelere yol açmak için iş birliği protokolleri yapıyoruz. Deneyim ve bilgiyi üniversitemize taşımak için iş birliği çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Makaracı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi.