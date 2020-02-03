Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı

7 saat önce

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı, System.String[]

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımına başladı.

2019-2020 bahar döneminde başlayacak eğitimlerde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ-TAİ ve Türk Uzay Ajansı gibi ülkenin önemli savunma sanayi kuruluşlarında görev alan uzman öğretim üyeleri ders verecek.

Üniversitede ilk ders zili 24 Şubat 2020 Pazartesi günü çalacak.


Lisansüstü programlara başlayan öğrenciler, söz konusu savunma sanayi kuruluşlarında görev alan hocaların tez öğrencisi olma imkanına da sahip olacak. Böylece öğrenciler savunma sanayi alanında uzman araştırmacılar olarak eğitimini tamamlayacak.


Üniversitede Savunma Teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora yapmak ve alanında uzman akademik kadrodan eğitim almak isteyen adaylar, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen ya da posta yoluyla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuru yapılabilecektir.

Adaylar www.sivas.edu.tr adresinden başvuru şartları ve sınav hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek.

Teknoloji Üniversitesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık Veysel'in kızı, babasının türküsüyle son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AKEV Üniversitesi'nin Başkanı Ekrem Çalkılıç'a Ukrayna'da fahri doktora verildi Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:49:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk öğrencilerini almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]