Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek

6 saat önce

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek, System.String[]

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.


Sivasspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivasspor'un iç saha maçlarını kaçırmadığını söyleyerek Yiğidolar'a Fenerbahçe maçında başarı diledi. - SİVAS

Teknoloji Üniversitesi, 4 Eylül Stadyumu, Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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