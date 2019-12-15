Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek - Son Dakika

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Sivasspor'a tam destek
6 saat önce
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yönetimi, bugün oynanacak olan Fenerbahçe müsabakası öncesi Sivasspor'a destek olmak amacıyla 4 Eylül Stadyumu'nun yanında bulunan Rektörlük Hizmet Binasının dış cephesine üzerinde "Sivasspor'a başarılar dileriz" yazılı branda astı.
Sivasspor'un her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivasspor'un iç saha maçlarını kaçırmadığını söyleyerek Yiğidolar'a Fenerbahçe maçında başarı diledi. - SİVAS
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