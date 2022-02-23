Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi

23.02.2022 11:30
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Lisesi'nde öğrenci sırasına oturarak matematik dersini dinledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Lisesi'nde öğrenci sırasına oturarak matematik dersini dinledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kul, "Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı" kapsamında Sivas Lisesi'ne danışman olarak görevlendirilen SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Araştırma Görevlisi Mehmet Bedir ile Sivas Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Abüdün Takçı, müdür yardımcıları ve okul psikolojik danışmanıyla eğitim üzerine sohbet eden Kul, daha sonra matematik öğretmeni Kenan Veli Şentürk'ün "fonksiyonlar" konulu dersini öğrencilerle dinledi.

Yıllardır üniversitede hoca olarak ders anlattığını ve öğrenci sıralarında oturmayı özlediğini belirten Kul, "Bu özlemimi, ülkemizde açılan ilk üç liseden biri olarak Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan köklü bir çınar olan Sivas Lisesi'nde giderme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ders sonrası öğrencilerle sohbet eden Kul, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşan SBTÜ'yü tanıttı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teneffüste de öğretmenlerle sohbet eden Kul, şunları kaydetti:

"SBTÜ bu yıl lisans düzeyinde de öğrenci alacak. Üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi mevcut seçenekleri doğru tanımalarıyla mümkün olabilir. Biz de bu gerçekten hareketle gerek ilimizde gerekse ülkemizdeki üniversite adayı her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilere ulaşarak onlara üniversitemizi, bölümlerimizi, akademik kadromuzu, uygulayacağımız farklı eğitim modelini tanıtmak, özellikle mühendislik meslekleri hakkında güncel bilgiler vererek onların doğru tercihler yapmasına katkı sağlamak amacıyla bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyor, huzurlu bir üniversite eğitimi ve güçlü bir kariyer için öğrencilerimizi SBTÜ'ye davet ediyoruz."

YORUMLAR
500
Karatede seçmeler yapıldı Karatede seçmeler yapıldı Potada şampiyon Sivas Gençlikspor Potada şampiyon Sivas Gençlikspor

Teknoloji Üniversitesi, Mehmet Kul, matematik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
11:27 Putin'in yanıtı sonrası İstihbarat şefi bir anda kekelemeye başladı!
11:20 Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil: Geliyor gelmekte olan
11:18 Kılıçdaroğlu 28 Şubat'ın yıldönümünde 28 başörtülü kadınla buluşuyor!
11:15 Üç Kız Kardeş dizisinde dün akşam neler oldu? Türkan boşanma kararı alıyor
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement