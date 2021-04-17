Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi "toz metal" üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi "toz metal" üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı

17.04.2021 09:51

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi kapsamında savunma sanayi ile medikal sektörde kullanılan ve Türkiye'de üretilmeyen, eklemeli imalatın ham maddesi toz metal üretimi yapacak.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi Projesi kapsamında savunma sanayi ile medikal sektörde kullanılan ve Türkiye'de üretilmeyen, eklemeli imalatın ham maddesi toz metal üretimi yapacak.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine, projeye 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında yapılan çağrıyla başvurduklarını söyledi.

Projenin kabul edildiğini ve bu kapsamda bir pilot tesisin OSB'deki İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Kul, "Burada 3 sistemin kurulması planlanmıştı. Bunlardan biri eklemeli imalat. Eklemeli imalat son yıllarda dünyada hızlı bir gelişim gösteriyor." dedi.

Türkiye'de son yıllarda metal eklemeli imalat alanında özellikle savunma sanayi firmalarının ve bazı üniversitelerin atılım yaptığını kaydeden Kul, gelişmiş ülkelerdeki bu teknolojinin geldiği konuma ulaşabilmek için ülkede son yıllarda daha fazla yatırım ve bu konuda araştırma yapıldığını ifade etti.

Kul, bu kapsamda metal eklemeli imalat teknolojilerinden en yaygın olarak kullanılan metal toz yataklı sistemler üzerine yapacakları yatırımın ülke açısından önem taşıdığını vurguladı.

Özellikle uzay ve havacılık ile medikal sektörlerindeki parçaların imalatında kullanılan bu sistemlerde uçak motoru parçaları ve yapısal elemanları, protez ve dişlerde kullanılan metal altyapılar gibi oldukça önemli ve katma değeri yüksek malzemeler üretildiğini belirten Kul, "Bu projeyle sahip olunacak üçlü sistem ile üniversitemiz bünyesinde de sanayide kullanılmak üzere alaşım gelişimi, tasarlanan alaşımlardan eklemeli imalat için toz üretimi ve tozlardan da 3 boyutlu parça üretimi yapılabilecek." diye konuştu.

Eklemeli imalatın ham maddesi toz metalin Türkiye'de üretilmediğini ve çok pahalı olduğunu aktaran Kul, "Savunma şirketlerini ziyaretimiz sırasında bu konu gündeme getirildi. Bu problemlerin içerisinde finansal anlamda veya temini konusunda zorluk çekildiği söylendi. Biz de bunun üzerine hem savunma şirketleri hem de medikal sektörünün kullanımına uygun, gaz atomizasyon yöntemiyle toz metal üretimini gerçekleştirmeyi planladık." ifadelerini kullandı.

"Savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar üretilecek"

Kurulacak tesisin 25 kilogram kapasiteli bir pilot tesis olduğunu vurgulayan Kul, şunları kaydetti:

"Amacımız burada pilot tesis ile ticari üretim yapmak değil, bu işin ülkemizde olabileceğini göstermektir. Buradan elde edilecek küçük miktardaki satışlarla yani pilot tesiste üretilen tozların satışıyla merkezin finansal sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Toz metal üretimindeki problemlerden biri de bunların ham maddesi olan özel alaşımlı külçelerin ülkemizde üretimi gerçekleştirilmiyor. Toz metal üretiminde kullanacağımız ham maddeyi de bu pilot tesiste üretmeyi planladık. Bunun için de vakum indüksiyon ergitme sisteminin kurulması gerekiyordu. Burada hem toz metal üretiminde kullanılacak alaşım özel külçeler veya savunma sektörünün ihtiyaç duyduğu özel alaşımlar üretilecek."

Kul, "Aynı zamanda vakum indüksiyon ergitme sisteminde savunma sektöründe kullanılan tek kristal jet motorları kanatçıklarının da döküm yöntemi ile imalatı gerçekleştirilebiliyor. Yani vakum indüksiyon ergitme ocağında tek kristal malzeme üretimi de gerçekleştirilebilecektir." açıklamasında bulundu.

Projenin ihalesinin yapıldığını, sözleşmenin imzalandığını ve 7 ay içerisinde pilot tesisin Sivas'ta kurulacağını aktaran Kul, "Eklemeli imalata uygun toz metal üretimi ülkemizde ilk defa yapılacağı için önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Toz metalin sağlık sektöründe implant ve protez yapımında, savunma sanayinde ise jet motorlarına ait çeşitli parçalarının imalatında kullanıldığını aktaran Kul, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özel implantların yapımında veya vücut içi çeşitli protezlerin yapımında eklemeli imalat son yıllarda büyük bir hızla gelişiyor. Eklemeli imalat sayesinde insan vücudu için gerekli olan protez veya implant tam ölçülerde imal edilebiliyor. Aynı zamanda gözenekli yapılar elde edilebiliyor, kemik dokuları gözeneklidir, o gözenekleri de eklemeli imalatta kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ama diğer imalat yöntemlerinde bunu elde etme şansınız yoktur. Savunma alanında da sağlık alanında da ihtiyaç duyulan ürünler burada gerçekleştirilebilir."

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi toz metal üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi toz metal üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi toz metal üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi toz metal üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı

Teknoloji Üniversitesi, Türkiye, Sivas, Metal, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 'toz metal' üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım! Yönetimin istifaya davet ettiği Mustafa Cengiz'den şok çıkış: Kalıp savaşacağım ve daha sert konuşacağım! Temelinde toprak kayması oluşan Saadet Aparmanı tahliye edildi Temelinde toprak kayması oluşan Saadet Aparmanı tahliye edildi Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Kilometrelerce kaçıp saklandığı tarlada yakalanan alkollü sürücüden şaka gibi savunma: Kaçmıyordum Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Annesinin ölümünü kabullenemeyen adam, sinir krizi geçirip kendine zarar verdi Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Asist yaptığı maçlarda takımına maç kaybettirmeyen Caner, istatistiklerde Messi'yi bile geride bıraktı Asist yaptığı maçlarda takımına maç kaybettirmeyen Caner, istatistiklerde Messi'yi bile geride bıraktı         
10:44
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor         
09:44
'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı 'Montrö bildirisi' soruşturmasında gözaltına alınan amirallerin yazışmaları ortaya çıktı         
08:50
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı Dünyaca ünlü lojistik firması FedEx'teki kanlı gecenin faili 19 yaşındaki eski çalışan çıktı         
02:11
Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu Çukur'a bomba transfer! Çağla Özavcı, final öncesi kadroya dahil oldu         
00:26
Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı Şantaj kurbanı olan genç kız, 9 kişi tarafından defalarca birlikteliğe zorlandı         
21:40
Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar Tabutun direği elinde kalan Fatih Terim ne yapacağını şaşırdı! İşte o anlar         
20:16
Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı Anne olmak için gün sayan oyuncu Şilan Makal, hamilelik pozlarını paylaştı         
20:00
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi         
18:35
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı         
18:17
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu         
15:43
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 10:54:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi "toz metal" üretimi için laboratuvar kurma çalışması başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei