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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim komisyonu toplantısı yapıldı

07.01.2022 13:28
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim komisyonu toplantısı yapıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) eğitim komisyonu toplantısına katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) eğitim komisyonu toplantısına katıldı.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni Yekeler ve bölüm başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında lisans öğrencisi alımıyla ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

SBTÜ'nün, kuruluş tarihinden bugüne kadarki gelişim sürecini yakından takip ettiğini belirten Ayhan, "Tüm okulların olduğu gibi üniversitelerin de süsü öğrencilerdir. Açılan her okul, eğitim alanında yapılan her yatırım ülkemizin çocuklarına ve gençlerine daha güzel bir gelecek hazırlamak amacına hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Rektör Kul ise haziran 2022'de üniversitenin yeni binasına taşınacağını, 2022 YKS sonuçlarına göre lisans öğrencisi alarak lisans düzeyinde de eğitim öğretim hizmeti vermeye başlayacağını aktardı.

Her bir bölümde uygulanacak müfredat programlarının titizlikle hazırlandığına dikkati çeken Kul, şunları kaydetti:

"SBTÜ lisans programlarında müfredat programları sektörün ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde oluşturulmaktadır. 7+1 iş yerinde eğitim modeli uygulanacaktır. Uygulama, simülasyon ve yazılım destekli yeni nesil bir eğitim modelini hayata geçireceğiz. Yoğunlaştırılmış staj programlarımız olacak. İmzalamış olduğumuz iş birliği protokollerimiz kapsamında öğrencilerimize saha tecrübesi kazandıracağız. Eğitimle uygulamayı harmanlayan, analiz, tasarım ve üretim tecrübesine sahip, iş arayan değil, sektörde aranan nitelikli ve donanımlı mühendisler yetiştireceğiz."

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Salih Ayhan, Rektör, Lisans, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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