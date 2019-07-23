Son Dakika Haberleri: SİVAS BORUYA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
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SİVAS BORUYA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

18 dakika önce

Sivas'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Şemsi Sivasi Öğrenci Yurdu'nun güvenlik kulübesinin tuvaletindeki borudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Binaya gelen itfaiye ekipleri balyozla duvarı kırarak, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yavru kedi, itfaiye erlerince sütle beslendikten sonra sokağa bırakıldı.
SİVAS BORUYA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şemsi Tebrizi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:19 Kaynak: DHA
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