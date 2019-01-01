Sivas Büfenin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
57 dakika önce
Sivas'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah işyerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu.
Sivas
'ta büfe işleten Gökhan Yayman (50), sabah işyerinin önünde avlanması ve yakalanması yasak olan kızıl şahin buldu. Yayman, şahini yetkililere teslim etti.
Kent merkezindeki Çarşıbaşı
Mahallesi, Nalbantlarbaşı Caddesi üzerinde büfe işleten Gökhan Yayman, sabah iş yerini açtıktan sonra büfesinin önüne büyük bir kuşun düştüğünü gördü. Kuşu inceleyen Yayman, kızıl şahini kutuya koymak istedi ancak başaramadı. Esnaf arkadaşlarının yardımıyla şahini bir kutuya koyan Yayman, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Müdürlükten gelen yetkililer kızıl şahini teslim aldı. Soğuktan etkilenmiş olabileceği düşünülen şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: DHA
Büfenin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti
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