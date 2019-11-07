Son Dakika Haberleri: Sivas bunalıma girdi, barakada kendisini astı
Son Dakika Güncel Sivas bunalıma girdi, barakada kendisini astı

Sivas bunalıma girdi, barakada kendisini astı

7 saat önce

Bunalıma girdi, barakada kendisini astıSivas'ta yaşayan M.G. (50), bir barakanın içinde kendisini tavana asarak intihar etti.

Bunalıma girdi, barakada kendisini astı

Sivas'ta yaşayan M.G. (50), bir barakanın içinde kendisini tavana asarak intihar etti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli ve 2 çocuk babası M.G., girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait bir barakaya giderek kendisini urganla tavana astı. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, barakaya baktıklarında M.G.'yi tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas bunalıma girdi, barakada kendisini astı

Çayboyu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:55 Kaynak: DHA
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