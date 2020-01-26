Sivas buz tuttu - Son Dakika
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Sivas buz tuttu

6 saat önce

Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.

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Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.


Sivas'ta şehir merkezinde hissedilir hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu. Merkez ilçeye bağlı Serpincik köyünde bulunan Serpincik göleti tamamen buz tutarken, göletin üzerinde rahatlıkla yüründü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hafta içerisinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. - SİVAS

Kızılırmak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
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