Sivas buz tuttu - Son Dakika

Sivas buz tuttu
6 saat önce
Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Sivas'ta hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi ile şehir adeta buz tuttu.
Sivas'ta şehir merkezinde hissedilir hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Şehir merkezinden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buz tuttu. Merkez ilçeye bağlı Serpincik köyünde bulunan Serpincik göleti tamamen buz tutarken, göletin üzerinde rahatlıkla yüründü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta hafta içerisinde hava sıcaklığının artması bekleniyor. - SİVAS
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