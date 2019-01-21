Son Dakika Haberleri: Sivas Buz Yüzeydeki Minare İlgi Çekti

Sivas Buz Yüzeydeki Minare İlgi Çekti

37 dakika önce

Buz yüzeydeki minare ilgi çektiSivas'ın Hafik ilçesindeki sulama barajının suyu altındaki Pusat köyünden geriye kalan ve su üzerinde bir kısmı gözüken minare, donan yüzeyle birlikte ilginç bir görüntü oluşturdu.

Sivas Buz Yüzeydeki Minare İlgi Çekti, System.String[]
Buz yüzeydeki minare ilgi çekti

Sivas'ın Hafik ilçesindeki sulama barajının suyu altındaki Pusat köyünden geriye kalan ve su üzerinde bir kısmı gözüken minare, donan yüzeyle birlikte ilginç bir görüntü oluşturdu.

Pusat Çayı üzerine inşa edilen Pusat Özen Barajı, 2009 yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak Pusat ile Maden köylerinin yerleşim yerlerini yuttu. Yaklaşık 11 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajın yüzeyinde, sadece Pusat köyü camisinin minaresi kaldı. Pusat köyü sakinleri devlet desteğiyle yaklaşık 500 metre yükseklikteki Ördek Tepesi'ne yerleşti.

Yazın su seviyesinin yükseldiği ve sadece külah kısmının gözüktüğü barajda, kışla birlikte su seviyesinin düşmesiyle şerefe kısmı da görünür hale geldi. Sıfırın altında seyreden soğuk havaların etkisi ile baraj yüzeyinin yaklaşık 15-20 santimetre kalınlığında buzla kaplanmasıyla, minare de ilginç bir görüntü oluşturdu. Buz arasından yükselen minare, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte ilgi çekti. Minarenin buzlar arasındaki görüntüsü drone ile havadan da görüntülendi. Bölgeden geçen meraklılar da bu manzarayı kayda aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Maden, Hafik, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ın Ayazı, Koca Kurdu Dondurdu Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:24:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas Buz Yüzeydeki Minare İlgi Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]