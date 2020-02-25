Sivas buzları kırarak balıkları besliyorlar - Son Dakika
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Sivas buzları kırarak balıkları besliyorlar

6 saat önce

Buzları kırarak balıkları besliyorlarSİVAS'ta, 10 yıldır İmranlı Barajı'nda alabalık ve somon üretimi yapan Ali Dursun Yıldızay (56) donan baraj gölündeki 22 kafeste bulunan balıklarını zor şartlar altında yetiştiriyor.

Buzları kırarak balıkları besliyorlar

SİVAS'ta, 10 yıldır İmranlı Barajı'nda alabalık ve somon üretimi yapan Ali Dursun Yıldızay (56) donan baraj gölündeki 22 kafeste bulunan balıklarını zor şartlar altında yetiştiriyor. Kafeslerdeki balıklar, buz kütlesi hızarla kesilerek beslenebiliyor.

İmranlı ilçesinde oturan, evli ve 5 çocuk babası balıkçı Ali Dursun Yıldızay, bölgedeki yoğun kış şartlarında mesleğini güçlükle devam ettiriyor. İmranlı Barajı'ndaki 22 kafeste alabalık ve somon üretimi yapan Dursun, her yıl kış aylarında donan gölde kafeslerde bulunan balıklarını yemlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Yılda 950 ton balık üretimi yapan Dursun, kış aylarında yaklaşık 25 santimetre kalınlığındaki buzu motorlu testere ile keserek balıklarını yemliyor. Hava sıcaklığını eksi 18 dereceye kadar düştüğü ilçede üretilen balıklar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

'HER RİSKİ DE GÖZE ALIYORUZ'

Kış aylarında zor şartlar altında balıkçılık yaptığını söyleyen Yıldızay, "10 yıldır kış şartlarında burada balıkçılık yapıyorum. Burası balıkçılık konusunda iyi bir yer ve kışın da sevkiyatımızı yapıyoruz. Burası kışın genellikle donduğu için yemleme hep sıkıntı oluyor. Kışın bu şekilde çalışıyoruz. Yazın tekne ile gittiğimiz yerlere şu an yürüyerek gidiyoruz. Hızarla kesiyoruz ve yemleme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Buranın suyu çok soğuk olduğu için balığı farklı bir balıktır. İmranlı balığı, deniz balığını aratmaz. Buz zeminde suya düşme riski var elbette ama, biz bunu severek yaptığımız için her riski de göze almışız. Devamlı üretim yapıyoruz. İmranlı'yı seviyoruz ve çalışıyoruz" dedi.

'BUZ KALINLIĞI 25 SANTİM'

Yaklaşık 25 santimetre buzu kırarak yemleme yaptıklarını söyleyen Yıldızay, "Şu anda buz kalınlığı 25 santim. Her sene donuyor ve bu şekilde buzu kesip balık çıkarma ve yemleme işlemini bu şekilde yapıyoruz. Zaten kışın aşırı bir yem vermiyoruz. Balığın hareketi yavaş olduğundan dolayı fazla bir enerji tüketmiyor. Haftada bir yemleme yapıyoruz. Güneydoğu Anadolu illerine balık veriyoruz. Tesisimizde alabalık ve somon var. İmranlı ayrı bir yer, Sibirya gibi. Yani Sivas'ın en soğuk yeri İmranlı'dır" diye konuştu.

Sivas buzları kırarak balıkları besliyorlar

İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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