Sivas caddesi çizgi çalışması bitirilerek hizmete sunuldu - Son Dakika

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol çizgi çalışmalarıyla Sivas Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Sivas Caddesi'nde yapılan yol çizgi ve işaretleme çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Adanur, Sivas Caddesi'nde ilk olarak yapılan alt yapı, asfalt, kaldırım ve çizgi çalışmalarıyla birlikte vatandaşlarımızın konforlu bir ulaşım gerçekleştireceğini söyledi. Adanur, "Sivas Caddesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar gerçekten büyük hizmettir. Vatandaşımız bundan böyle gerek sürücüler gerekse yayalar açısından Sivas Caddesi'nde çok zevkli bir ulaşım yapacaktır. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Şişman ise Sivas Caddesi'nde yapılan çizgi çalışmalarının vatandaşlara rahatsızlık vermemek adına gece yapıldığını belirterek, "Ulaşım hizmetleri olarak yol çizgi ve figür çalışmalarımızı trafik yoğunluğu ve yaya akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gece gerçekleştiriyoruz. Şu anda yatay-düşey işaretleme ve yol çizgi figürleri işlerini yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.