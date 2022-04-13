SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika
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SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

13.04.2022 07:15

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas- Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas arasındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çambıbel Geçidi'nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Tokat'tan Konya'ya giden Muzaffer Güneş yönetimindeki 42 AFS 422 çekici ve 51 KG 005 dorse plakalı TIR geçitte kayganlaşan yolda makaslayınca yolu kısmen kapattı. TIR şoförü Güneş, Tokat'tan şeker yükledim. Konya Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 Şakası' yaptı. Çamlıbel'le 10 santim kar yağdı dedi. Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ
SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ
SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

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Nisan, Tokat, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS-ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA KAR ENGELİ - Son Dakika


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