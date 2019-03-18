Son Dakika Haberleri: Sivas Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı

Sivas Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı

1 saat önce

Sivas'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi.

Sivas Çanakkale Şehitleri Gözyaşlarıyla Anıldı, System.String[]
Sivas'ta 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale' adlı program düzenlendi. Sivas Valiliği öncülüğünde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Sivas Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.Tiyatro sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tiyatro katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

Çanakkale, Sivas, Güncel
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