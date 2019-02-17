Sivas Cezaevi Firarisi Kimlik Kontrolünde Yakalandı
43 dakika önce
Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandıSİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.?yi yakaladı.
Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde yakalandı
SİVAS'ta kent meydanında kimlik kontolü yapan polis, cezaevi firarisi olan ve 7 ayrı suçtan aranan A.K.?yi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri
, tarihi kent meydanında gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sırasında hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde A.K.'nin Aydın
Açık Cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Güven timleri tarafından gözaltına alınan A.K. sağlık kontolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:46 Kaynak: DHA
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