Sivas Cezaevinde kurulacak fabrikalarda mahkumlar salça ve makarna üretecek

Sivas'ta, "Cumhuriyetin 100. yılına 100 fabrika" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında cezaevinde kurulacak 2 fabrikada, Türkiye'deki farklı cezaevlerinde kalan mahkumlar için salça ve makarna üretilecek.

Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yerleşkesinde kurulacak makarna ve salça fabrikalarında mahkumlarca üretilecek ürünler, Türkiye'deki cezaevlerinde tüketime sunulacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında Sivas'ta 100 fabrika kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Makarna ve salça işleme fabrikası kurulması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun taleplerinin olduğunu belirten Ayhan, Sivas Valiliği öncülüğünde, belediye, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve diğer paydaşların bir araya geldiğini dile getirdi.

Fabrikaları gelecek yıl kente kazandıracaklarını aktaran Ayhan, "Burada hükümlüler çalıştırılacak. Amacımız Sivas'ın coğrafyasındaki tarım potansiyelinin, hammaddelerin kullanılmasını ve bölgede heyecan oluşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Sivas'ın 2023 yılında 100 fabrikayı bünyesine katacağını bildirerek, "İnşallah Sivas hep istihdamla, üretimle, katma değeri yüksek üretimle adından söz ettirecek. İnşallah Demirağ Organize Sanayimizi bitirdiğimizde 100 fabrika hedefimizi de geçeceğiz. Kamu kurumlarının gücüyle 5 fabrikanın temelini atmış durumdayız." dedi.

Kurulacak fabrikalarda istihdam edilecek mahkumların meslek sahibi olup, cezalarını çektikten sonra sektörde iş imkanı bulacağına işaret eden Ayhan, hükümlülerin topluma sorunsuz ve rehabilite edilmiş olarak kazandırılmalarının önemine değindi.

Özel sektörle rekabet edilmeyecek

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de şehirdeki fikir ve eylem birliğinin önemine dikkati çekerek, "Hem cezaevlerinde kalan mahkumların topluma kazandırılması, ıslah edilmesi hem de üretime katkı sağlayacak işletmelerin açılması noktasında birliktelik ortaya konuldu. İnşallah 2020 yılının ilk yarısında üç kurumun ortak iradesiyle Sivas'ta makarna ve salça üretim tesisini kurarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Özel sektörle rekabet edecek bir anlayışlarının olmadığının altını çizen Bilgin, özel sektöre destek olacak, yol gösterecek, rol model olacak ve vizyon koyacak projeleri hayata geçirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

5 ton ile başlayıp 100 tonluk kapasiteye çıkacak

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da modern ceza infaz sistemlerinde hükümlülerin sağlıklı düşünen, üreten ve rehabilite edilen bireyler olarak topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Hükümlülerin bileğine altın bilezik takarak topluma kazandırmayı arzuladıklarına değinen Uğurlu, şöyle devam etti:

"Her iki tesisimizde günlük 5'er tonla başlayıp, ilerleyen zamanda 100 ton kapasiteye çıkacağız. Başlangıçta 75 hükümlümüz, kapasiteyi artırdığımızda da 200 hükümlümüzle üç vardiya çalışacak şekilde tesislerimizi kuracağız. Amacımız özel sektörde bu işleri yapan esnafımızla rekabet etmek, onların önünü kesmek değil. Amacımız onlara ileride Sivas'ta böyle fabrikalar kurulduğunda kalifiye elamanları yetiştirmek. Bu tesisler Sivas ekonomisi için bir rol model olacak."

Fabrikalarda üretilecek ürünlerin serbest piyasaya yönelik olmayacağına işaret eden Uğurlu, ürünlerin büyük çoğunluğunun ceza infaz kurumlarına gönderileceğini söyledi.

Üretim tesislerinde kullanılacak buğday ve domates hammaddeleri için çiftçilerle sözleşme yapılacağını ve alım garantisi verileceğini de aktaran Uğurlu, Sivas'ın bu noktadaki potansiyelini daha da artıracaklarını sözlerine ekledi.