Sivas CÜ Turizm Fakültesinde "2. Kariyer Günleri" düzenlendi - Son Dakika
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Sivas CÜ Turizm Fakültesinde "2. Kariyer Günleri" düzenlendi

09.03.2022 14:51
Sivas CÜ Turizm Fakültesinde "2. Kariyer Günleri" düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından "2. Kariyer Günleri" düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından "2. Kariyer Günleri" düzenlendi.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykubat Salonu'ndaki programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, kurum müdürleri, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversitelerin evrensel bilginin kaynağı olduğunu aktaran Vali Ayhan, "Üniversitemiz çağı yakalayacak, öğrenciye hizmet edecek, sektörü yoklayacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi de çağın gerektirdiği şekilde gençleri yetiştiriyor, hazırlıyor ve bu sektörde olan firmaları buraya getirip etkileşim, istihdam ortamı oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Öğrencilerimiz mezun olduklarında istihdam edilmek üzere onları sektörü buluşturmak adına bu organizasyon büyük önem taşıyor. Bu program Sivas'ımızı ulusal anlamda tanıtmak, güzelliklerimizi ortaya koymak adına üniversite-şehir iş birliği açısından olması gereken bir program." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven de şunları kaydetti:

"Kariyer günleri, turizm sektörünün önemli isimleriyle buluşma fırsatının sağlanmasının yanında öğrencilerde kariyer bilincini oluşturmak ve onlara bu konuda bakış açısı kazandırmak, öğrencilerin staj için doğru tercihler yapmasını sağlamak kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunarak mezuniyet sonrası karar verme aşamasında daha sağlıklı tercihler yapabilmelerine yardımcı olmak amacı ile düzenlemektedir. Programa hem ilimizden hem de il dışından birçok işletme ve kamu kurumu katılmaktadır. Tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından SCÜ'de eğitim alan yabancı öğrenciler, ülkelerine ait dans figürleri sergileyip şarkı söyledi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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