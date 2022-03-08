Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırladı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliyede görev yapan kadınların yer aldığı klip çekti.

Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan klipte, adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadınların görüntülerine yer verildi.

Klipte, kadınların çalışma hayatının her alanında var olduğuna vurgu yapıldı.

Şair Nazan Bekiroğlu'nun "Duy Beni" adlı şiirinin de seslendirildiği klipte, ocak ayında 54 yaşında vefat eden zabıt katibi Nuran Köşe de anıldı.

Sosyal medyada paylaşılan klip beğeni topladı.